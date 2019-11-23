РИАМО - 23 ноя. В столичном парке «Сокольники» прошел митинг против закона «О семейно-бытовом насилии», на мероприятии собралось более 100 человек, передает в субботу корреспондент РИАМО.

На мероприятии присутствовали представители движения «Сорок сороков» и ЛДПР. По словам одного из участников митинга, данный закон не решит проблемы, а лишь создаст новую проблему.

«Представьте, что родители отобрали у ребенка, подаренный ему iPhone. Ребенок в таком случае сможет пойти в суд, и его (ребенка - ред.) просто отберут у родителей. Я считаю, что этот закон не решит проблемы», - сказал один из участников митинга.

Ранее депутаты Государственной думы РФ подготовили поправки к проекту закона о насилии в семье. Они уточняют понятие преследования, под ними понимаются неоднократные угрожающие действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Сейчас российское законодательство никак не защищает от преследования.

В настоящее время документ о профилактике домашнего насилия готовится к внесению в Госдуму.