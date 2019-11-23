РИАМО - 23 ноя. На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) ведутся работы по корректировке мест остановки поездов «Иволга», наносится разметка для последующей установки указателей, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Работы ведутся по просьбам пассажиров на 36 платформах станций МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск.

«В том числе: Стрешнево (в Москву), Московоречье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и других. Станции были выбраны с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда», - говорится в сообщении.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 – 80 километров.

Пассажиропоток D1 и D2 составит 200 миллионов человек в год, а общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Московского региона. Также благодаря новой тарифной системе пассажиры диаметров смогут сэкономить на проезде до 7 миллиардов рублей в год.