РИАМО - 23 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в ходе съезда партии «Единая Россия» глава государства Владимир Путин настроил всех на серьезное, внимательное отношение к жителям, на чуткую власть, а главный вызов в Подмосковье в данной работе – это рост экономики для обеспечения потребностей в рабочих местах.

В субботу на ВДНХ проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем приняли участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Подмосковья.

«Президент еще раз сделал акцент на важности того, что мы должны быть очень внимательны к требованиям, просьбам жителей и должны решать те проблемы, о которых говорят и на муниципальном, и на региональном уровне. Он еще раз сказал, что власть - это служение, и наша задача максимально внимательно, эффективно решать то, что волнует людей в самых разных сферах», - отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что национальные проекты - это сфера образования, здравоохранения, экономика, которой власти региона очень подробно занимаются, потому что один из ключевых вопросов сейчас в Подмосковье - это достаток в семье, возможность работать рядом с местом проживания, достаточно зарабатывать, чтобы планировать свое будущее и будущее детей.

«В Московской области ключевой вызов - экономика. Мы очень активно работаем над тем, чтобы приходили новые инвесторы, новые компании, потому что у нас большой запрос на рост экономики. У нас второй бюджет в стране, но нам нужно больше денег для того, чтобы решать масштабные социальные задачи», - подчеркнул губернатор.

По его словам, Подмосковье растет почти на 100 тысяч человек каждый год, поэтому в регионе необходимо строить детские сады, школы.

«Поэтому планов громадье, и президент еще раз настроил нас на серьезное, внимательное отношение, на чуткую власть», - добавил Воробьев.

Он напомнил, что решение вопросов строительства, создания рабочих мест, комфортного проживания требует сложного эффективного управления. Для этого в области создан Центр управления регионом (ЦУР) - это место, куда стекаются все жалобы, предложения жителей, внимательно изучаются и решаются проблемы.

Губернатор уточнил, что в регионе снизились жалобы жителей по ряду направлений работы.

«И самое главное, высший пилотаж — это не допустить, например, того, чтобы автобусы не опаздывали и были в надлежащем состоянии, чтобы неотложная скорая помощь приезжала в течение 20 минут, чтобы человеку было удобно, и он знал, когда приедет скорая помощь. Вот такие сервисы мы внедряем», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе реализуется программа «Активное долголетие», направленная на особую заботу и защиту старшего поколения, о чем говорил президент на съезде.