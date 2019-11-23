РИАМО - 23 ноя. На втором Московском центральном диаметре Нахабино - Подольск открылся новый остановочный пункт Волоколамская, он находится на северо-западе Москвы между станциями Трикотажная и Павшино Рижского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Компания «РЖД» завершила первый этап строительства станции: возведена платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс с вестибюлем. На Волоколамской создана безбарьерная среда», - говорится в сообщении.

Пассажиры теперь могут строить новые альтернативные маршруты с учетом возможности бесплатной пересадки на метро. Также у пассажиров, живущих рядом с железной дорогой, появился еще один вид общественного транспорта – МЦД.

В рамках второго этапа (до 2024 года) на станции Волоколамская будет построена еще одна еще одной платформы, а на двухпутном участке между Москвой и Нахабино появятся дополнительные третий и четвертый главные пути.

На МЦД-2 в рамках первого этапа реализации проекта также продолжается строительство новых станций– Пенягино, Щукинская на Рижском направлении и Курьяново, Остафьево на Курском направлении МЖД. Кроме того, ведется реконструкция станций Нахабино, Подольск и остановочного пункта Опалиха.