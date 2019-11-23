РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В деревне Ордынцы Подольска ведутся незаконные строительные работы на участке, его собственника пока установить не удалось, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на земельном участке в деревне Ордынцы на улице Садовая ведутся незаконные строительные работы. В частности, в отсутствие необходимых согласований с Росавиацией строится здание. Она попросила принять срочные меры, незаконное строительство остановить, а здание демонтировать. Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение.

«Главным управлением при осмотре выявлены признаки самовольного строительства, но собственника земельного участка установить не удалось. В связи с этим направлены запросы в Росреестр, УМВД России по Московской области, администрацию городского округа Подольск Московской области», - сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главного управления государственного строительного надзора Московской области Виктор Панкратов

По его словам, ориентировочный срок получения информации - 17 января 2020 года.