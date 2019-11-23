РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 ноя. В управляющих компаниях подмосковных Котельников будет увеличено количество дворников к 1 декабря, также работникам напомнили регламент уборки территории, сообщил глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.

Булгаков проверил все крупные управляющие компании.

«Стараемся работать на опережение: проверил готовность УК к зиме – не на отчетах, а лично пообщавшись с работниками, а также испробовав новую технику. К сожалению, почему-то не все знают регламент уборки: сначала мы приводим в порядок выходы из подъездов, затем тротуары, внутриквартальные проезды, и потом уже детские площадки. Надеюсь, после сегодняшней проверки ситуация изменится. Количество дворников нужно увеличивать, это директора управляющих компаний пообещали выполнить к первому декабря», - написал Булгаков на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что организации укомплектованы техникой, противогололедными материалами и инвентарем.

«Уверен, встретим снегопады достойно», - подчеркнул глава городского округа.