РИАМО - 23 ноя. Два Московских центральных диаметра, запущенные 21 ноября, перевезли уже свыше 1 миллиона пассажиров, в первый день МЦД перевезли более 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На второй день работы, 22 ноября, МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 515 тысяч человек, что на 6% больше, чем в пятницу. Таким образом суммарный пассажиропоток МЦД за два дня составляет более 1,1 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В первый день МЦД перевезли более 500 тысяч человек.

Ожидается, что пассажиропоток МЦД-1 (D1) и и МЦД-2 (D2) составит 200 миллионов человек в год, а общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Подмосковья и столицы. Также благодаря новой тарифной системе пассажиры диаметров смогут сэкономить на проезде до 7 миллиардов рублей в год.

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