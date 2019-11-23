РИАМО - 23 ноя. Власти Подмосковья продолжат внимательно относиться к пожеланиям граждан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, кроме того, уже сейчас в регионе существует развитая система для работы с населением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент очень доходчиво объяснил ещё раз, что наша задача - находиться к людям максимально близко, чувствовать проблемы и решать их. У нас в Подмосковье организована большая система сбора предложений, жалоб. У нас система «Добродел» насчитывает уже более 1,5 миллионов участников. То есть 20% жителей активно участвуют в жизни области. За что мы им благодарны», - сказал Воробьев журналистам по итоги пленарного заседания партии.

Он отметил, что задача властей — оперативно решать те проблемы, которые существуют в сфере экологии, образования, здравоохранения.

«Мы этим занимаемся, мы стараемся. Конечно, важную роль играет достаток семьи. Особое внимание мы уделяем привлечению инвесторов, созданию индустриальных парков, куда инвестор приходит на все готовое», - заключил Воробьев.

В субботу на ВДНХ проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем приняли участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области.