РИАМО - 23 ноя. Ученика девятого класса 2004 года рождения обнаружили без сознания на детской площадке на 15-й Парковой улице в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на детской площадке обнаружен несовершеннолетний, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Подростка госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Медики полагают, что школьник мог отравиться мускарином, содержащимся в грибах.

По данному факту проводится проверка.