РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. За бесплатными обедами от Подольского благочиния в подмосковном Подольске возле Екатерининского сквера в зимнее время ежедневно приходит до 40 человек, из них 70% нуждающиеся пожилые жители городского округа, сообщила «РИАМО в Подольске» социальный работник Подольского благочиния Валентина Лобанова.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович собирается по просьбе жителей дома на улице Ульяновых в Подольске добиться переноса пункта раздачи питания, так как приходящие за едой люди нарушат общественный порядок, распивают спиртные напитки и совершают прочие недостойные действия рядом с памятником жертвам политических репрессий и на прилегающей территории.

«К нам приходят разные люди, но 70% это наши подольчане - бабушки, дедушки, безработные, люди, которые не могут трудоустроиться, так как в предпенсионном возрасте их никуда не берут на работу, накопились долги по квартплате и люди экономят буквально на всем. Есть, конечно, бездомные, которые приехали на заработки с других регионов, потеряли работу, документы. Но это не убийцы и уголовники, а обычные люди в трудной жизненной ситуации», - сказала Лобанова.

По ее словам, сначала кормил людей Троицкий собор, затем присоединилось волонтерское движение и другие храмы. Теперь бесплатное питание по субботам раздают в 12:30, в остальные дни в 14:00 и в четверг нуждающихся кормит протестантское движение в 16:00.

«Активную позицию против кормления сначала выражала одна женщина, она подходила к нам и скандалила, затем к ней присоединилась еще одна. При этом другие жители дома говорили о том, что никто им не мешает. Возможно какие-то люди заходят к ним в подъезды с неблаговидными целями, но насколько это связано с нашим кормлением, не понятно. Железнодорожная станция рядом, а станции и вокзалы - это всегда скопление разных людей», - добавила Лобанова.

По ее словам, в место пересечения всех маршрутов горокруга на станции малоимущие могут приезжать на социальных рейсах бесплатно. Есть пожилые люди, которые живут рядом и уже не могут сами готовить.

«Если власти задумались о специальном месте, то пусть оно будет оборудовано. Эстетически, конечно, некрасиво, когда сидят люди на памятнике, но других мест нет. Нужны какие-то лавки или палатка, скамейки. А то подходят пенсионеры с практически парализованными руками, берут горячую тарелку, обливаются, едят на коленках. Лишь бы новое место было удобно людям и оборудовано. Мы кормим нуждающихся не для гордыни или самопродвижения, а для блага людей», - заключила Лобанова.