РИАМО - 23 ноя. Для помощи гражданам при партии «Единая Россия» создадут правозащитный центр, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу на ВДНХ в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пленарное заседание проводится под руководством президента России Владимира Путина.

«Нужно усилить работу по защите прав граждан. Люди смогут обратиться за помощью в правозащитный центр «Единой России», который мы создаем. Связать с ним можно будет через ближайшую общественную приемную партии, она есть в каждом регионе», - сказал Медведев.

Он отметил, что также люди могут сообщить о нарушениях в комиссию по этике, которая уже начала работу. На сайте партии есть раздел, в котором можно отправить обращения.

«За истекшие месяцы поступило более 150 обращений от людей. Надеюсь, что на каждое из них будет адекватная реакция. <...> Реакция на нарушение этических норм будет жесткой — вплоть до исключения из партии», - заключил Медведев.