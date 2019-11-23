РИАМО -23 ноя. Новая программа партии «Единая Россия» должна стать народной, при этом предложения людей можно собирать и через соцсети, и через общественные приемные, сообщил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Избиратели должны стать полноценными соавторами новой программы. Она должна стать народной», - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партии «Единая Россия».

Он отметил, что собирать предложения граждан можно через общественные приемные или социальные сети. Кроме того, можно использовать сеть МФЦ.

«В этом году в приемные обратились почти 2,5 миллиона человек. <...> Очень важно развивать первичное звено партии», - заключил Медведев.

В субботу на ВДНХ проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пленарное заседание проходит под руководством президента России Владимира Путина.