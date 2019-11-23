РИАМО - 23 ноя. Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не позволять скрывать недостатки на местах, решать проблемы, а также «терзать и трясти» нерадивых чиновников.

«Не позволяйте скрывать, сметать под ковер недостатки. <...> Партия совсем не должна соглашаться с любым действием и мнением чиновника, какой бы высокий пост он не занимал. <...> Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидайтесь «Прямой линии», которая проводится ежегодно. <...> На местах вы должны все видеть, если чиновники не видят, то терзать их, трясти, добиваться решений. Наша цель — обеспечить прорыв в развитии России», - сказал Путин на пленарное заседание партии «Единая Россия»..

Он отметил, что очень важны модернизация сельских школ, городских поликлиник, ФАПов, крупные инфраструктурные стройки, а также ремонты подъездов и дворов.

«Насколько перемены отражают желания людей, что требуется скорректировать. Партия должна быть близким ответственным помощником», - добавил Путин.

В субботу на ВДНХ проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев.