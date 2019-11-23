РИАМО - 23 ноя. У партии «Единая Россия» нет морального права в чем-либо схалтурить, при этом ей нужно остерегаться словоблудов и конъюнктурщиков, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания партии «Единая Россия».

«У вас нет морального права не доделать, схалтурить. <...> Необходимо досконально знать запросы людей. <...> Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы. Люди, у которых есть свои внутренние нравственные ориентиры, и такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и бороться за них в любой сложной ситуации. Словоблюды, конъюнктурщики сдадут не только ее (партию - ред.), но и свою страну. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории», - сказал Путин.

Он отметил, что партия должна быть для жителей близким и ответственным помощником, она должна быть партией лидеров во всем. При этом есть ценности, которые объединяют всех — суверенитет России, национальные интересы, благополучие людей, возможности для реализации, межнациональное согласие, сплоченность народа, возможности для многодетности.

«Прошу сосредоточиться на достижении результатов по всем национальным проектам, чтобы люди сами участвовали в этой работе. Именно результаты, достигнутые ради людей, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочно стратеги движения России вперед», - заключил президент.

В субботу на ВДНХ в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев.