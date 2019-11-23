РИАМО - 23 ноя. Работа властей должна быть эффективной и ответственной, а решения должны опираться на потребности населения, члены партии «Единая Россия» понимают всю ответственность за принимаемые ими решения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В субботу на ВДНХ проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе и губернатор Подмосковья. Также в субботу запланировано пленарное заседание под руководством президента России Владимира Путина.

«Прежде всего, это доверие, реальные дела, результаты, которые ждут от нас жители самых маленьких поселков и самых больших городов. Депутатский корпус и исполнительная власть должны работать эффективно, внимательно, четко. Для этого мы должны очень активно коммуницировать, слышать, что требует от нас жизнь, что требуют люди. Стараться максимально быстро изменить то, что беспокоит людей. <...> Партия несет ответственность, мы это прекрасно понимаем», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что отдельная тема — это экономика, создание рабочих мест.

«Для абсолютного большинства территорий это главная задача, здесь партия должна принимать выверенные правильные решения, подзаконные, нормативные акты. <...> Работа ведется через социальные сети, в Московской области создан центр управления регионом, где мы видим все обращения. По вопросам образования, здравоохранения, экологии, стройки. Мы создаем удобные цифровые сервисы, которые позволяют решать проблемы, не выходя из дома», - заключил Воробьев.