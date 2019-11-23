РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Борисо-Глебском храме при Воскресной школе храма Воскресения Христова в Подольске 24 ноября пройдет встреча священника с желающими стать православными волонтерами, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 24 ноября, в 15:00 в Борисо-Глебском храме при Воскресной школе храма Воскресения Христова на улице Красная, 24, пройдет беседа со священником на тему «Православный волонтер. Ожидания и реальность - как они отличаются». Также отслужим молебен небесному покровителю нашего волонтерского движения святителю Спиридону Тримифунтскому. После молебна приглашаем волонтеров и всех, кто хотел бы им стать, на традиционное чаепитие», - говорится в сообщении.

Эта встреча будет интересна тем, кто хочет стать волонтером в православном движении, узнать, чем отличаются представления о добровольчестве у новичка и опытного волонтера, какая существует разница между православным добровольчеством и волонтерской помощью во внеконфессиональных, светских движениях и фондах.

А также эта беседа заинтересует добровольцев с опытом, потом затронут темы, как православная вера помогает справиться с трудностями в волонтерской работе и где искать «скорую духовную помощь» волонтеру, как преодолеть кризисные моменты в работе со сложными подопечными, оставаясь православным, пройдет «работа над ошибками» с реальными примерами, как не стоит поступать православному волонтеру, чтобы не разочароваться в помощи ближнему. Также можно будет задать батюшке вопросы лично или передать записку.