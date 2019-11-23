РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе по возмещению части затрат, связанных с производством военно-исторических фильмов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В соответствии с распоряжением министерства культуры Московской области от 18 ноября 2019 года №17РВ-137 «О проведении конкурса среди коммерческих организаций на возмещение части затрат, связанных с производством военно-исторических фильмов, посвященных событиям, произошедшим на территории Московской области в годы Великой Отечественной войны» объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета региона», - говорится в сообщении.

Данный конкурс проводится с этого года, а его целью является поддержка кинопроизводителей, снимающих фильмы на территории Московской области, а также содействия создания новых военно-исторических картин, посвященных событиям, которые произошли на территории Подмосковья в годы ВОВ.

Конкурс пройдет в два этапа с 26 ноября по 16 декабря. Заявки будут принимать до 2 декабря. Рассмотрение заявок, проверка документов на достоверность и соответствие требованиям продлится до 16 декабря.

На возмещение затрат могут претендовать полнометражные и короткометражные художественные фильмы, телевизионные и документальные картины и на иные аудиовизуальные произведения, имеющие действующее удостоверение национального фильма.

В конкурсную комиссию входят генеральный продюсер ООО «Кинокомпания «Коктебель» Роман Борисевич (председатель комиссии), заместитель министра культуры региона Асхат Биджиев, заслуженный работник культуры Подмосковья, заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников, заместитель министра экономики и финансов региона Софья Донская, директор ГАУ МО «Мособлкино» Евгений Сарамуд и другие.

Победителем станет проект, который наберет большее количество баллов. Субсидия составит 20% от суммы затрат на производство фильма, но не более 10 миллионов рублей. Результаты будут опубликованы на сайте министерства культуры Московской области, там же можно найти более подробную информацию о порядке проведения конкурса.