РИАМО - 23 ноя. В московском парке «Сокольники» начался митинг против закона «О семейно-бытовом насилии», на мероприятии собралось более 100 человек, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«К сожалению, наша традиционная семья находится в необходимости объединятся и защищать наших детей, наше право воспитать детей так, как это делали наши мамы, бабушки и дедушки. Потому что не объединившись, не разобравшись, мы станем заложниками альтернативного и агрессивного проекта, который идет к нам из Европы», - сказал со сцены депутат Государственной думы РФ Николай Земцов.

По его словам, понятие традиционной европейской семьи исчезает, и такое не должно повториться в России.

Ранее депутаты Госдумы подготовили поправки к проекту закона о насилии в семье. Они уточняют понятие преследования, под ними понимаются неоднократные угрожающие действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Сейчас российское законодательство никак не защищает от преследования.

В настоящее время документ о профилактике домашнего насилия готовится к внесению в Госдуму.