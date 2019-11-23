РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска выиграл у рижского «Динамо» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходил в Подольске на базе Ледового дворца «Витязь» 22 ноября, на нем присутствовало 3500 зрителей. Главными судьями были Виктор Спирин и Роман Щенев.

«Дружина Михаила Кравеца порадовала и болельщиков и себя! Наконец-то уверенно и серьезно добыта победа - 4:1! Рижане отчаянно сопротивлялись и показали себя далеко не мальчиками для битья, не дав усомниться в своем авторитете. И все же «Витязи» в этот вечер были круче! Дважды в этом сезоне «Витязи» играли с рижанами, и оба раза в Латвии, обменявшись победами. Новичка латышского клуба вратаря Александра Салака так и не смогли пробить, уступив 0:4. И вот – еще одна попытка», – говорится в сообщении.