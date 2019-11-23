РИАМО - 23 ноя. На станциях московского метро возле стадиона «ВТБ Арена» в субботу могут ограничить вход и выход из-за проведения футбольного матча между командами «Динамо» и «Ростов», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В субботу в 16:30 на стадионе «ВТБ Арена» встретятся футболисты «Динамо» и «Ростова». Зрителям этого матча Российской премьер-лиги удобнее всего добираться до стадиона через станции метро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11)

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча», - говорится в сообщении.

Футбольным болельщикам напомнили, что оплатить проезд в метрополитене можно также банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.