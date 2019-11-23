РИАМО - 23 ноя. На Поклонной горе столицы проводятся работы по проведению в порядок всех гранитных обрамлений, до конца декабря планируется отреставрировать весь комплекс, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы полагаем, что до конца декабря, полностью Поклонная гора, весь комплекс этого великого памятника будет отреставрирован и приведен в порядок. Чтобы в такой кратчайший срок работы выполнить, нужно было привлечь проектировщиков, дизайнеров. При этом сохранить все элементы, которые были, которые говорят об истории этого памятника», - сказал Бирюков.

По его словам, около тысячи человек работало на этом объекте круглосуточно, также работали около 150 единиц различной строительной техники.

Также на Поклонной горе проводят капремонт строительных конструкций в коллекторе «Энергокорпус», который обеспечивает жизнедеятельность мемориала, все работы планируют завершить в сентябре 2020 года.