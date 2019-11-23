РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. В горящем магазине в Королеве пожарные ликвидировали открытое горение, дальнейшая информация уточняется, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар в магазине на железнодорожной станции Подлипки Дачные начался около 12:00 в субботу. Магазин загорелся рядом с билетными кассами.

«В 12:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Королев, улица Грабина, дом №12. В 12:45 - локализация, в 12:50 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. В ликвидации пожара участвуют 16 человек и четыре единицы техники.