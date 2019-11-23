РИАМО - 23 ноя. Правительством Московской области найден потенциальный инвестор для завершения строительства двух корпусов-долгостроев жилого комплекса «Эстет» в городском округе Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Проведена оценка объема работ и необходимых инвестиций. В ближайшее время планируется подписание инвестиционного контракта», - говорится в сообщении.

ЖК «Эстет» по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Серпуховская, дом5, корпуса: 1 и 2, начали строить в 2014 году. Застройщик ООО «Премьер-Инвест» планировал закончить объект в 2016 году, но из-за недостаточного финансирования он не выполнил свои обязательства в срок.

В 2015 году работы на строящемся объекте были прерваны. Нарушены права 647 дольщиков.