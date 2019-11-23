РИАМО - 23 ноя. Интересы жителей должны быть приоритетом в работе членов партии «Единая Россия», перед партией стоит задача сохранить политическое лидерство, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В субботу на ВДНХ в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия», в нем примет участие высшее руководство партии, члены правительства, представители законодательной и исполнительной власти, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в субботу пройдет пленарное заседание под руководством президента России Владимира Путина.

«Для повышения эффективности работы партии нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан. Это работа по национальным проектам. Наша сегодняшняя работа будет посвящена определению приоритетов партии. Стоит задача сохранить политическое лидерство», - сказал Медведев в ходе совместного заседания высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия».

Медведев вручил партийные билеты различным политическим и общественным деятелям, в том числе депутату Московской областной думы Вячеславу Фомичеву.