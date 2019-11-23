РИАМО - 23 ноя. Внедрение цифровых технологий при сборе данных во всероссийской переписи населения в 2020 году позволили сократить число бумажных переписных листов на 90%, говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

«Тираж бумажных бланков переписных листов для всероссийской переписи населения 2010 года составлял порядка 200 миллионов. Что касается грядущей переписи 2020 года, то основной план на данный момент – печать 10% бумажных бланков от необходимого объема. Это около 20 миллионов бланков», - сказал советник руководителя Росстата Павел Смелов.

Он подчеркнул, что пока при переписи невозможно полностью отказаться от бумажных бланков, так как есть категории населения, которые не могут быть переписаны на планшетах из-за правового свойства.

«Это военнослужащие, заключенные. А еще есть труднодоступные территории – без связи и интернета. Туда, конечно переписчики поедут с бумажными переписными листами», - добавил Смелов.

Он отметил, что несколько бланков в бумажном варианте также будут лежать у переписчиков на случай выхода из строя планшета.

Всероссийскую перепись населения проведут с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.