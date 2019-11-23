РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Многодетные мамы подмосковных Люберец показали актерские таланты на конкурсе «Мама-люберчанка», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Первый раз конкурс «Мама-люберчанка» проходил в 2013 году. В нынешнем году конкурсу уже семь лет.

«Изюминка нашего конкурса в том, что он проводится строго для многодетных мамочек городского округа Люберцы. В конкурсе многодетные мамы проявляют творческие способности, иногда кулинарные. 2019 год объявлен Годом театра, поэтому многодетные мамы пробуют себя в роли актрис», - сказала заведующая сектором по работе с детьми и молодежью Люберецкого дворца культуры Елена Гузеева.

По ее словам, все мамочки получат свои призы, но только одна мама получит титул «Мама-люберчанка».