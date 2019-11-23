РИАМО - 23 ноя. Московский метрополитен и МЦК, а также МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск в 2020 году будут каждый день перевозить 9,8 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы ожидаем, что в 2020 году общее число пассажиров метро, МЦД и МЦК составит 9,8 миллиона в сутки. Это в 1,3 раза больше, чем в 2010 году, тогда метрополитен каждый день перевозил 7,5 миллионов пассажиров, а проектов наземного метро еще не было», – отметил представитель пресс-службы.

Число пассажиров вырастет благодаря новым альтернативным маршрутам, появлению удобных пересадок и выгодных тарифов. Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо — это полноценное наземное метро. Здесь и бесплатные пересадки, и высокий уровень сервиса.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся на 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

До конца 2024 года планируется завершить работы по запуску трех диаметральных маршрутов, включая МЦД-3 Крюково (Зеленоград) – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Маршрут МЦД-5 свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, сроки его реализации будут определены по результатам разработки основных проектных решений.

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