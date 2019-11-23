РИАМО - 23 ноя. На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино», правый тоннель уже готов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Тоннелепроходческий щит «Наталия», стартовавший в июле текущего года, проложил почти километр тоннеля до станции «Зюзино» под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что правый перегонный тоннель от «Каховской» до «Зюзино» уже готов. Также построили перегон от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов», а до конца текущего года запланировано закончить проходку двух тоннелей между «Улицей Новаторов» и «Проспектом Вернадского».

Гендиректор управляющей компании по строительству новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что после демонтажа и проведения профилактических ремонтных работ ТПМК «Наталия» начнет строительство левого тоннеля от «Зюзина» до «Воронцовской» на южном участке Большого кольца.

По его словам, ранее при помощи данного комплекса возвели правый перегонный тоннель от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов». Кроме того, он был задействован при строительстве тоннелей Калининско-Солнцевской линии от «Новопеределкино» до «Рассказовки» и от «Раменок» до «Мичуринского проспекта.