РИАМО - 23 ноя. Два двугорбых верблюда, которых доставили в зоопарк парк-отеля «Орловский» в Ленинском городском округе, проходят обследование у подмосковных ветеринаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Зоопарк находится в деревне Дальние Прудищи. Животных доставили из Ставропольского края.

«Ветеринарные специалисты Ленинской ветеринарной станции провели обследование животных, которые будут содержаться в зоопарке парк-отеля «Орловский». Состояние здоровья животных после длительной перевозки оценивается как удовлетворительное. Животные в обязательном порядке были поставлены на карантин»,- сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Ветеринары проведут все необходимые профилактические мероприятия, в том числе исследование крови, вакцинацию против сибирской язвы и лептоспироза.

«Это не первые экзотические животные, приобретенные парк-отелем «Орловский». В контактном зоопарке содержатся: хищные птицы, страусы, журавли, яки, лани», - добавил Разин.

Как отмечают ветеринары, животных содержат в хороших условиях. Им обеспечено здоровое питание и полноценный уход.