РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В Люберецком роддоме специалист рассказала молодым мамам о правильном прикорме малыша, сообщается в Instagram-аккаунте Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец.

В Люберецком роддоме 22 ноября состоялась очередная школа неонатолога. Программу провела специалист Наталья Власьева.

«Как правило, школы для мам очень объемные, обсуждаются всевозможные вопросы, проблемы и варианты их решения. В этот раз обсудили с мамочками прикорм малыша. Разобрались в том, как правильно начинать первый прикорм ребенка, каким продуктам отдать предпочтения, а также разобрали самые частые ошибки, которые совершают родители в начале прикорма», - говорится в сообщении.