РИАМО - 23 ноя. Реконструкцию участков Ярославского направления Московской железной дороги от Москвы до Мытищ и Болшева в городском округе Королев намерены завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Для улучшения обслуживания пассажиров пригородных поездов на этих участках Ярославского направления железной дороги построено 24 километра новых главных путей и реконструировано три платформы», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после реализации проекта количество пригородных электропоездов будет увеличено с 217 до 251 пары в сутки.

Хуснуллин также подчеркнул, что на Ярославском направлении МЖД ведутся работы по благоустройству территорий, прилегающих к станциям и платформам.