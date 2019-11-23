РИАМО - 23 ноя. С начала запуска движения по Московским центральным диаметрам к дежурным сотрудникам метрополитена на станциях МЦД и подземки обратились за консультацией свыше 70 тысяч пассажиров, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«С момента запуска Московских центральных диаметров прошло чуть более суток, за это время к дежурным сотрудникам метрополитена и инспекторам Центра обеспечения мобильности пассажиров поступило более 70 тысяч обращений по теме МЦД», - отметил представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На станция свыше 500 сотрудников объясняют пассажирам, как найти выход к платформе МЦД, пересесть на метро, оплатить проезд и активировать транспортную карту «Тройка».

Дежурные сотрудники стоят у входов на пересадочные станции метро и МЦД, возле касс и турникетов, на железнодорожных платформах. Узнать их можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, красным повязкам на рукавах.

Пассажирам напомнили, что для оплаты проезда на МЦД по карте «Тройка», ее необходимо активировать в любой кассе метрополитена или в автоматах по продаже билетов на станциях подземки (для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль). Также при активации удаленного пополнения тарифа «Кошелек» на информационном терминале (желтый валидатор на станциях метро) она автоматически обновится.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность МЦД-1 (D1) составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 (D2) – 80 километров.

Пассажиропоток D1 и D2 составит 200 миллионов человек в год, а общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Московского региона. Также благодаря новой тарифной системе пассажиры диаметров смогут сэкономить на проезде до 7 миллиардов рублей в год.

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