РИАМО - 23 ноя. Нового собственника планируется найти для здания подмосковной усадьбы Заньгина XIX века, он должен будет восстановить и сохранить исторический облик объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Законопроект об условиях приватизации здания усадьбы потомственного почетного гражданина Владимира Заньгина площадью 1,5 тысячи квадратных метров приняли на заседании Московской областной думы. Сама усадьба находится на территории Москвы.

«На заседании Мособлдумы утверждены условия приватизации объекта областной собственности на территории Москвы, которая реализуется в рамках прогнозного плана приватизации. Двухэтажное здание городской усадьбы XIX века - объект культурного наследия, который необходимо сохранить», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, обязательным условием приватизации является проведение работ по восстановлению объекта, их новый собственник должен будет осуществить в течение 2,5 лет.

Здание усадьбы находится по адресу: Москва, Красносельская улица, дом 7, строение 1. Рыночная стоимость объекта была определена на основании отчета независимого оценщика, она составила 186,6 миллиона рублей.

«Двухэтажное здание было построено в 1864 году. В 1895 году во владении произошел пожар, который повредил строения комплекса. Вместе с поврежденными зданиями перестроили и сам особняк. Внешний вид усадьбы добавлялся архитектурными элементами в течение 30 лет. Появились металлические балконы, каменная терраса, несколько крылец и другие новшества», - отмечается в материале.

Облик главного дома окончательно сформировался к 1925 году, при этом в общих чертах он сохранился и до сих пор.