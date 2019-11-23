РИАМО - 23 ноя. Жители столицы в проекте «Активный гражданин» выбрали первые 50 поликлиник, в которых работы по капитальному ремонту начнутся в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова представила шоурум поликлиники нового стандарта.

«Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени. В марте-апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого четыре тысячи врачей давали свои предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тысячи предложений были внесены в стандарт», - отметила Ракова.

Она добавила, что были отобраны 135 поликлиник, на них разработали проектную документацию по новым стандартам. А участники проекта «Активный гражданин» отобрали первые 50 медучреждений, которые будут ремонтировать в 2020 году.

Во время капитального ремонта в поликлиниках горожане будут получать всю медицинскую помощь по другим адресам.

Также в следующем году в бюджет столицы заложены большие средства на покупку медтехники. Для 50 поликлиник приобретут 70 рентген-аппаратов и маммографов. В каждом филиале для пациентов будут работать маммографы, рентген, аппараты УЗИ, аппараты функциональной диагностики.

Главные здания столичных поликлиник оборудуют МРТ, КТ, аппаратами для исследования костной ткани, УЗИ экспертного класса, оборудованием для контроля состояния пациентов с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции.