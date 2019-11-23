РИАМО - 23 ноя. На МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск в утренний час пик в субботу никаких сбоев зафиксировано не было, сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского транспорта.

«МЦД-1 и МЦД-2 — утренний час пик за сегодня — график выполнен на 100%, сбоев не зафиксировано», - отмечается в сообщении.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 — 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Появление МЦД-1 и МЦД-2 сделает общественный транспорт доступнее для более 4 миллионов жителей Московской области и столицы.

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