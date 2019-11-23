РИАМО - 23 ноя. Днем в субботу начнет работать станция Волоколамская на втором Московском центральном диаметре (МЦД), пересадка с нее на метро займет всего две минуты, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Сегодня (23 ноября - ред.) откроется новая платформа Волоколамская. Доехав до нее, наши пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию метро всего за две минуты. Останавливаться там будем в 14:00», - говорится в сообщении.

С МЦД пассажирам можно будет пересесть на метро бесплатно. Это право распространяется на разовые и проездные билеты без лимита поездок.

Движение по МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск запустили 21 ноября с участием президента РФ Владимира Путина. По диаметрам курсируют комфортабельные поезда «Иволга», сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

Протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, МЦД-2 — 80 километров. На них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. Планируется увеличить число станций до 66, а пересадок - до 27.

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