РИАМО - 23 ноя. На территории Подмосковья и Москвы ожидается потепление и возвращение температуры в климатическую норму, пик похолодания уже пройден, сообщается на сайте «Метеовести».

Антициклон, который принес в регионы Европейской России аномальное похолодание, постепенно теряет свои силы. Арктический воздух в Московском регионе будет трансформироваться.

«Пик похолодания в регионе пройден, и в последующие дни температурный фон будет плавно повышаться, а в середине следующей недели показания термометров вернутся в рамки климатической нормы», - говорится в сообщении.

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе. Так, в столице показания термометров опустились до минус 11,2 градусов, на востоке Московской области - около минус 16 градусов.