РИАМО - 23 ноя. Возгорание произошло в доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Красная сторожка» Сергиево-Посадского городского округа, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Красная Сторожка, СНТ «Красная сторожка».

«Есть пострадавший. В 04:49 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.