РИАМО - 23 ноя. Запуск движения по Московским центральным диаметрам стал долгожданным событием для жителей столицы и Подмосковья. Однако уже в первые дни работы новой транспортной системы пассажирам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с оплатой проезда, переполненностью поездов и сбоями в движении. Эксперты прокомментировали неполадки в работе МЦД и рассказали, как можно их решить.

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Сбои при запуске

По мнению директора по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максима Фадеева, неполадки в работе системы оплаты в первые два дня работы МЦД стоит связывать со сложностью внедрения новой транспортной системы.

«Понятно, что при запуске подобного грандиозного проекта в начале работы возможны сбои, учитывая, что это новая практика. Лично сам проезжал по МЦД (на участке Текстильщики - Ржевская). На станции Текстильщики не работали турникеты. При этом стоит отметить, что ЦППК со своей стороны регистрирует все случаи сбоев, приходящие от пассажиров и проводит оперативную работу по их устранению», - сказал Фадеев.

Он напомнил, что пассажиров МЦД пропускали в поезда бесплатно в случае, если на станциях переставала работать система.

При этом эксперт назвал реальным минусом то, что многие новые поезда состоят из шести или семи вагонов, хотя в час пик пассажиропоток достаточно высок. Эту проблему пытаются решить за счет увеличения количества вагонов в поездах.

«Поэтому не надо бояться трудностей и временных проблем на этапе внедрения. МЦД - революция транспортной системы Московской агломерации, и не нужно подвергать критике весь проект из-за незначительных сиюминутных проблем», - подчеркнул он.

Долгожданный проект

Московские центральные диаметры являются неординарным и сложным проектом 70-х годов XX века. Так считает руководитель центра компетенций ассоциации «Цифровая эра транспорта», преподаватель НИУ ВШЭ Александр Сыромятников.

«Его удалось реализовать только сейчас всего за два года благодаря желанию всех участников процесса и четкому пониманию того, что и как делать. В первые два дня мы видели сообщения о наличии сбоев в работе системы оплаты, но стоит учитывать, что система объединяет несколько зон огромной площади с разными тарифами и способами оплаты», - сказал Сыромятников.

По его мнению, уже учтена вероятность возникновения таких проблем и на станциях МЦД при возникновении неисправностей пассажиров пускали бесплатно.

«Если посмотреть, как например, происходило открытие всеми любимого Диснейленда, то также было много накладок. Но теперь о них никто и не вспоминает. При этом все хотят туда попасть. Уверен, так же будет и с МЦД. Пассажиры оценят его удобства и выгоду от внедрения новых тарифов», - отметил эксперт.

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Поездов станет больше

Еще одной причиной сбоев в системе работы МЦД можно считать большое желание у местных жителей проехать по ним сразу после открытия, ведь данный проект был заявлен как инновационный и удобный.

«Подобный интерес со стороны пассажиров еще раз подтверждает популярность проекта, а имеющиеся накладки лишь вынуждают сделать определенные выводы по итогам сложившейся ситуации», - говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он уверен, что необходимо изменить график работы обычных электричек, время движения которых дольше обычного. Подобные жалобы поступают от пассажиров Рижского направления МЖД.

Эксперт утверждает, что оператор прикладывает большие усилия, чтобы нормализовать ситуацию. Уже утверждены предложения по введению в график движения дополнительных поездов, а в случае сбоев в системе оплаты пассажиры пропускаются бесплатно.

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