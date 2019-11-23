РИАМО - 23 ноя. В Московской области температура прошедшей ночью термометры показали почти минус 16 градусов, в столице - минус 11,2, минувшая ночь стала самой холодной в регионе с начала осени, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 11,2 градуса, а на востоке Подмосковья столбики термометров вплотную приближались к отметке в минус 16 градусов. В такой ситуации среднесуточная температура сегодняшнего дня окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.

Так холодно в Москве было в этот день было последний раз в 2004 году, тогда столбики термометров опустились до минус 13 градусов.

В ночь 22 ноября на ВДНХ температура воздуха составила минус 10,7 градуса, в районе подмосковных Черустей было минус 15,4 градуса.