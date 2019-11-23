РИАМО – 23 ноя. Для того, чтобы не заболеть и оставаться в тонусе при перепадах температур, москвичам следует одеваться по погоде и заниматься физическими нагрузками только в дневное время суток, сообщила РИАМО терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В столице в середине этой недели резко похолодало. Температура, которая до этого сильно превышала норму, сменилась морозами. Теперь фон температуры удерживается ниже нормы почти на 5 градусов. На наступивших выходных также будет морозно, по ночам температура будет опускаться до минус 15 градусов.

«Очень важно не перенагружать себя в темное время суток. Желательно какие-либо спортивные мероприятия переносить на утренние часы. Потому что сейчас наш организм испытывает нагрузки в связи с тем, что рано темнеет. И если летом в вечернее время нагрузки позволительны, то в это время не надо себя перегружать», - сказала Ярцева.

Она добавила, что также важно одеваться по погоде и утепляться с наступлением холодов.

«Это иногда бывает сложно делать молодежи, потому что они всегда хотят модно одеваться. Но здесь надо не следить за модой, а своевременно одеваться», - добавила Ярцева.

Ранее синоптики сообщали, что потепление может прийти в Москву в последние пять дней осени.