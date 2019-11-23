РИАМО - 23 ноя. Пыль, которая покрыла столичные улицы из-за отсутствия осадков, сама по себе не опасна для аллергиков, однако вызвать реакцию у больных могут споры плесени из гниющей травы, сообщил РИАМО врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Ранее синоптики рассказали, что погода подготовила для москвичей «марсианские» пейзажи – при морозе осадки в столице отсутствуют, поэтому на улицах холодно и пыльно.

«Обычная пыль не является аллергеном. Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух. Опасность исходит только от этого», - сказал Болибок.

Чтобы избежать обострений в этот сезон, аллергикам не следует пренебрегать рекомендациями врачей и вовремя принимать положенные лекарства.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что осадки в Москве ожидаются в середине и конце следующей недели. Скорее всего это будет мокрый снег.