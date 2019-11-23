РИАМО - 23 ноя. На территории Подмосковья и Москвы ожидает солнечная, сухая, морозная погода, атмосферное давление останется повышенным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Субботний день для москвичей и жителей Подмосковья окажется солнечным, морозным и сухим. Причиной тому останется малоподвижный антициклон, который все же начал терять свою силу. Атмосферное давление понизится до 768 миллиметров ртутного столба, но пока еще останется на повышенном фоне», - говорится в сообщении.

При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 4 до минус 2, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 50%.

Синоптики отмечают, что согласно медицинской оценке, такая морозная погода с высоким атмосферным давлением является крайне неблагоприятной.

«У метеозависимых людей, склонных к частым приступам стенокардии, мигрени, страдающих нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией, неустойчивым артериальным давлением, перенесших сосудистые нарушения: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, в такие дни возрастает риск ухудшения самочувствия. Даже у практически здоровых людей возможны проявления различных симптомов недомогания, а у больных бронхиальной астмой могут развиваться приступы бронхоспазма», - уточняют специалисты.

В таких суровых условиях рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, избегать стрессовых ситуаций. А также ограничить себя в тяжелых физических нагрузках и обязательно соблюдать медикаментозное лечение.