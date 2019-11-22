РИАМО - 22 ноя. До конца 2019 года в Подмосковье из аварийного жилья в новое переселят более 2,5 тысяч граждан, реализация программ переселения граждан находится под пристальным контролем всех органов власти, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министерство строительного комплекса Московской области приняло участие в выездном расширенном заседании комитета Мособлдумы в Дмитровском городском округе. Совещание прошло под руководством председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной думы Игоря Коханого.

«До конца 2019 года в рамках госпрограммы Московской области планируется расселить более 1 тысячи жилых помещений общей площадью свыше 24 тысяч квадратных метров. Таким образом, в новое комфортабельное жилье смогут переехать более 2,5 тысячи граждан», - сказал начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Подмосковья Константин Лапин.

Он добавил, что все объекты находятся на контроле у профильного управления министерства.

«Наша основная задача — сконцентрироваться на реализации текущего федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019-2024 годы», - отметил Коханый.

Он обратил внимание всех участников совещания на то, что реализация программ переселения граждан из аварийного жилья так же, как и других национальных проектов, находится под пристальным контролем всех органов власти и рекомендовал усилить персональную ответственность исполнителей за выполнение планов-графиков проектов.

В мероприятии также приняли участие депутаты Московской областной думы, в том числе представители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.