РИАМО - 22 ноя. В пятницу в преддверии Дня матери мэр столицы Сергей Собянин вручил многодетным московским семьям государственные награды – ордена и медали ордена «Родительская слава», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Указом президента Российской Федерации Владимира Путина этих наград были удостоены 18 семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», — говорится в сообщении.

При награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей (усыновителей) из федерального бюджета выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. При награждении медалью ордена «Родительская слава» выплаты поощрения не предусмотрено.

Сейчас в Москве проживают 153,6 тысячи многодетных семей, в которых воспитывают 387,8 тысячи детей. За 8 лет число многодетных семей в столице выросло более чем в два раза.

Многодетным семьям в столице предоставляют льготы по бесплатному обеспечению лекарствами и бесплатному проезду в общественном транспорте, оплате услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Они также освобождены от оплаты содержания детей в детских садах, имеют льготы при оплате детских кружков и секций, посещений учреждений культуры. Дети-школьники получают бесплатное двухразовое питание. Многодетные также могут бесплатно пользоваться городскими парковками.

Особые меры социальной поддержки установлены в Москве большим многодетным семьям, имеющим 10 и более детей.