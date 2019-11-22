РИАМО - 22 ноя. Площадки столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят дизайнерскими работами победителей конкурса «Елка детства», говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Подготовка к зимним праздникам в Москве набирает обороты. Совсем скоро столица «наденет» сказочные наряды: повсюду появятся красивые елки и необычно оформленные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», - говорится в сообщении.

В Москве продолжается конкурс «Елка детства», принять участие в украшении города могут все желающие. Необходимо разработать эскизы елочных украшений, что могут сделать как опытные, так и начинающие дизайнеры.

Лучшие работы украсят рождественские ели в самом центре столицы: на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» на улице Кузнецкий мост (площадь возле ЦУМа) и в Новопушкинском сквере. Прием заявок на конкурс продлится до 27 ноября.

Для участия конкурсантам нужно разработать свой дизайн «Елки детства» и придумать для нее уникальные елочные украшения, объединенные общей темой.

К заявке необходимо прикрепить эскизы и краткое эссе о том, что стало источником вдохновения для создания образа елки своей мечты. Имена победителей станут известны 2 декабря.