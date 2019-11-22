РИАМО - 22 ноя. В Ростове прошло празднование дня рождения Золотого кольца России, в котором принял участие представитель комитета по туризму Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Главными гостями праздника стали семейные пары, отмечающие в этом году золотую свадьбу и главы городов туристического маршрута. Основные события прошли в Ярославской области», - говорится в сообщении.

Лучшие музейные проекты года получили награды в ходе мероприятия. Главам городов Золотого кольца вручили значки с гербами, выполненными в ростовской финифти.

Между Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областями было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках проектного офиса «Золотое кольцо» по итогам мероприятий.