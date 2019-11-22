РИАМО - 22 ноя. В Центре международной торговли в Москве 12 декабря откроется Russian Internet Week 2019 - главное ежегодное мероприятие интернет-отрасли, говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.

«RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы», — говорится в сообщении.

В 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме «Цифровая экономика», и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019», — отметил помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков.

Он добавил, что на RIW расскажут о подключении первых 20 тысяч социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки «сквозных» цифровых технологий, и так далее. Кроме того, обсудят вызовы и задачи на 2020 год.

Ожидается, что в форуме примут участие более 5 тысяч посетителей и более 35 тысяч зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые блогеры Рунета и так далее.