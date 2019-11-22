РИАМО - 22 ноя. В России стартовала Европейская неделя тестирования на вирус иммунодефицита человека, Московская область присоединилась к этой акции и проводит широкомасштабную кампанию по привлечению жителей к тестированию на ВИЧ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В рамках акции во всех муниципалитетах Московской области в поликлиниках по месту жительства, в кабинетах тестирования на ВИЧ можно сдать анализ крови и узнать свой ВИЧ-статус. Это анонимно и совершенно бесплатно. Мы дополнительно обеспечили шесть наиболее крупных районов области экспресс-тестами: Люберцы, Мытищи, Ленинский, Химки, Ногинск, Истра. А в Пушкине и Сергиевом Посаде мобильные бригады центра проведут выездное тестирование», - сказал главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он отметил, что 26 ноября в Московском государственном областном университете эпидемиологи центра выступят с лекцией «Профилактика ВИЧ среди молодежи» и проведут тестирование студентов и преподавателей. Акция продлится до 29 ноября. За это время планируется протестировать на ВИЧ не менее 5 тысяч человек.

Европейская неделя тестирования на ВИЧ проходит в преддверии всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая стартует 1 декабря.