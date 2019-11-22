РИАМО - 22 ноя. Центральный зубровый питомник в Подмосковье отметил 71 год со дня основания, здесь восстанавливают популяцию фактически уничтоженного вида – зубров, сейчас в питомнике живут 20-25 особей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

На территории Приокско-Террасного государственного заповедника, расположенного недалеко от Серпухова в местечке Данки, 21 ноября 1948 года был создан питомник для сохранения зубров.

«Сегодня в питомнике постоянно живут и размножаются 20-25 зубров. Здесь зубры содержатся в условиях, близких к естественным, на обнесенном сетчатой изгородью участке леса большой площади. А повзрослевший молодняк расселяют в места вольного обитания и разведения в неволе», - говорится в сообщении.

Строительство питомника началось в 1947 году, а к концу 1948 года загоны были готовы принять первых питомцев. Первые зубры начали прибывать в Центральный зубровый питомник из Польши 21 ноября 1948 года. С 19 февраля 1979 года питомник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Единственный заповедник Московской области с удовольствием принимает туристов и волонтеров. Желающих познакомиться с миром природы ждет увлекательная прогулка по зубровому питомнику с рассказом о зубрах, спасении этих животных от истребления и возможностью понаблюдать за ними с пятиметровой вышки.